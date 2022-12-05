В ГКК Ингушетии прошел турнир по плаванию памяти погибших участников СВО
В Горском кадетском корпусе имени Абдулы Цароева прошел открытый республиканский турнир по плаванию среди детей, памяти погибших в ходе специальной военной операции на Украине.
За медали боролись 50 пловцов. Соревнования проходили в 4 стилях: кроль на спине, брасс, баттерфляй и вольный стиль. Организовали турнир министерство спорта Ингушетии и федерация плавания республики.
Премьер-министр республики Владимир Сластенин отметил особую значимость спортивного мероприятия, подчеркнув, что соревнования направлены не только на популяризацию плавания и повышение спортивного мастерства пловцов, но и на патриотическое воспитание ребят.
«Важно говорить о сегодняшних героях, проявивших стойкость и патриотизм, честно выполнявших свой воинский долг в ходе проведения специальной военной операции. Настоящий пример мужества для молодого поколения», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства региона.
Победителям состязаний вручены памятные призы и подарки.