В ГКК Ингушетии прошел турнир по плаванию памяти погибших участников СВО

За медали боролись 50 пловцов. Соревнования проходили в 4 стилях: кроль на спине, брасс, баттерфляй и вольный стиль. Организовали турнир министерство спорта Ингушетии и федерация плавания республики.

Премьер-министр республики Владимир Сластенин отметил особую значимость спортивного мероприятия, подчеркнув, что соревнования направлены не только на популяризацию плавания и повышение спортивного мастерства пловцов, но и на патриотическое воспитание ребят.

«Важно говорить о сегодняшних героях, проявивших стойкость и патриотизм, честно выполнявших свой воинский долг в ходе проведения специальной военной операции. Настоящий пример мужества для молодого поколения», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства региона.

Победителям состязаний вручены памятные призы и подарки.