День Победы

В главном управлении МЧС по Ингушетии провели мероприятие к Дню Победы

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В чрезвычайном ведомстве по Ингушетии в преддверии Дня Победы провели торжественное мероприятие.

Начальник Главного управления МЧС по республике Вячеслав Борисов поздравил коллег с наступающим всенародным праздником, выразил благодарность и вручил грамоты отличившимся в службе сотрудникам.

«Великая Отечественная война коснулась всех семей, отняв у одних родных, у других искалечив здоровье и судьбы. Подвиг о великих деяниях, мужестве, безграничной силе участников боевых действий будет жить в веках. Мы бесконечно благодарны защитникам Отечества и никогда не забудем, какой ценой оплачена Победа», — цитирует Борисова пресс-служба ведомства.

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