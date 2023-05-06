В главном управлении МЧС по Ингушетии провели мероприятие к Дню Победы

Начальник Главного управления МЧС по республике Вячеслав Борисов поздравил коллег с наступающим всенародным праздником, выразил благодарность и вручил грамоты отличившимся в службе сотрудникам.

«Великая Отечественная война коснулась всех семей, отняв у одних родных, у других искалечив здоровье и судьбы. Подвиг о великих деяниях, мужестве, безграничной силе участников боевых действий будет жить в веках. Мы бесконечно благодарны защитникам Отечества и никогда не забудем, какой ценой оплачена Победа», — цитирует Борисова пресс-служба ведомства.