Театр

В горах Джейрахского района состоится премьера спектакля проекта «Легенды Ингушетии» — «Волчица»

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Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии приглашает зрителей на премьеру спектакля «Волчица», которая состоится в горах Ингушетии, сообщила пресс-служба творческого коллектива.

Спектакль проекта «Легенды Ингушетии» пройдет 20 июня в селении Эгикал Джейрахского района, возле замка Аушевых.

«Задача этого проекта пробудить генетическую память и чувство самосознания в молодежи и поведать нашим гостям не просто красивые истории, а познакомить их с философией и эстетикой того пространства, в котором они находятся», — отметил режиссер-постановщик и автор проекта заслуженный деятель искусств Ингушетии Микаэл Базоркин.

По его словам, проект «Легенды Ингушетии» состоит из ряда постановок по 30-40 минут каждая, воплощающих древние легенды или недавние истории. Спектакль «Волчица» — первый этап проекта. Эта 30-минутная постановка пройдет на фоне древних замков.

Начало спектакля — в 18:00.

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