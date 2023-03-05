В горах Ингушетии 6-8 марта сохранится лавинная опасность

В МЧС по республики напомнили, что лавина — это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20-30 метров в секунду, что может вызывать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги и горные тропы.

Жителей и гостей региона в чрезвычайном ведомстве призвали быть осторожными, не выходить в горы в непогоду, а если так случилось — тщательно выбирать маршрут.