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В горах Ингушетии 6-8 марта сохранится лавинная опасность

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В период 6-8 марта в горах Ингушетии выше 1,5 тыс. метров сохранится лавинная опасность.

В МЧС по республики напомнили, что лавина — это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20-30 метров в секунду, что может вызывать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги и горные тропы.

Жителей и гостей региона в чрезвычайном ведомстве призвали быть осторожными, не выходить в горы в непогоду, а если так случилось — тщательно выбирать маршрут.

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