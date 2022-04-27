В горах Ингушетии альпинистка сорвалась во время восхождения

«Во время тренировочного подъема на гору Кязи в районе сельского поселения Бишт альпинист сорвался с горы и повис на страховочных стропах. В результате падения повредила голеностопную часть и не может самостоятельно совершить спуск к подножью горы», — говорится в сообщении.

На место происшествия от МЧС выехали 4 человека и 1 единица техники поисково-спасательного отряда.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Напомним, что в горной Ингушетии в альпинистском круглогодичном базовом лагере «Кязи» Федерация альпинизма проводит сборы, в которых принимают участие порядка 200 альпинистов, включая начинающих восходителей и мастеров спорта. Участники смены приехали со всех уголков России — от Калининграда до Владивостока, и из Белоруссии. Спортивные мероприятия проходят в рамках фестиваля альпинизма Ингушетии, который внесён в календарный план Минспорта республики.