В горах Ингушетии демонтировали незаконно возведенные хозпостройки

«Сотрудники заповедника в рамках защиты и сохранения памятников совместно с руководством комитета государственной охраны объектов культурного наследия республики провели мероприятия по сносу незаконных хозяйственных построек на территории архитектурного комплекса «Ний», — сказал собеседник издания.

По его словам, обнаруженные ранее в ходе инспекции объекты возведены в охранных зонах памятников истории и культуры. Специалисты очистили территорию древних башен и привели её в соответствующий вид.

В музее-заповеднике напомнили, что для обеспечения сохранности уникальных сооружений в их историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер по регенерации природной среды объекта культурного наследия.

Аналогичные мероприятия по сносу незаконных построек будут проведены и в других местах расположения башен. Прежде нарушителям вручат письменные уведомления с требованием демонтировать объекты, возведенные в охранных зонах.

Архитектурный комплекс «Ний» расположен у подножья горы Цорей-Лоам, в 1,6 км южнее Пялинга. Более недели назад там нашли памятник архитектуры в восточной стороне комплекса, в 20-30 метрах от боевых башен. Сохранившаяся высота 4,50 м — почти в один ярус.

Сооружение расположено в отдельном замковом комплексе, к нему со всех сторон примыкают разрушенные и руинированные до основания жилые строения. На северной стороне объекта частично сохранился дверной проем на второй ярус.

Предположительно, башня относится к более древнему типу из сохранившихся четырех боевых башен, она сложена из плохо отесанных крупных камней на известковом растворе. Памятник после проведения работ по определению историко-культурной ценности будет включён в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии.

Напомним, в марте этого года Указом Главы республики Махмуд-Али Калиматова образован комитет госохраны объектов культурного наследия.

В регионе реализуют долгосрочную программу развития горного района с восстановлением расположенных там древних башенных комплексов, рассчитанную на 20 лет. В план вошла реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций. Кроме того, предполагается строительство в горном районе отелей, кемпингов и других объектов, связанных с турбизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь «Эрзи», древний христианский храм «Тхаба-Ерды» и многое другое.