В горах Ингушетии идут репетиции спектакля «Кровная месть»

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Артисты Русского музыкально-драматического театра Ингушетии работают над второй постановкой проекта «Легенды Ингушетии», сообщила пресс-служба творческого коллектива.

Репетиции спектакля «Кровная месть» в оздоровительном комплексе «Армхи» в Джейрахском районе республики идут полным ходом.

«Эту историю, я впервые услышал в юности, и она проняла меня, — рассказал режиссёр спектакля, заслуженный деятель искусств Ингушетии Микаэл Базоркин. — С тех пор я слышал её в различных интерпретациях, но поставить я её всегда хотел именно так, как услышал в далёких семидесятых годах. Без добавлений и прикрас. Главное в ней — финальный текст, а его я запомнил на всю жизнь и считаю самым достоверным».

В спектакле, действие которого происходит не на сцене с декорациями, а на живой фактуре, всего три локации, хронометраж чуть более получаса.

«Но сколько нервов и усилий! Мы трудимся для вас. Мы хотим, чтобы нахский мир уважали и ценили, и чтобы мы сами ценили то лучшее, что в нас заложено. Мы хотим дарить вам красоту», — отмечает режиссер.

Напомним, премьера спектакля состоится 2 июля в 16:30 в лечебно-оздоровительном комплексе «Армхи». Для зрителей просмотр бесплатный.

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