В горах Ингушетии обнаружили древние коллективные усыпальницы

«Находки расположены в северо-восточной части архитектурного комплекса «Тумги», в 50 метрах южнее храма Тумгой-Ерды. Специалисты выявлены конструкции каменных оснований утраченных жилых башен, также обнаружены три древних склепа, один из которых сохранил антропологические артефакты», — рассказал собеседник.

По его словам, сотрудники музея-заповедника подтвердили наличие трех коллективных усыпальниц, ранее не учтенных, и собрали полевые данные, чтобы добавить их в список обнаруженных объектов культурного наследия.

«Один из склепов по форме напоминает редкий тип склепа-святилища с открытой поминальной камерой, имеет строение полуподземного склепа, но в отличии от последнего, в нем отсутствуют наземные ярусные членения. Второй склеп руинирован до основания», — добавил собеседник.

Отмечается, что полученные сведения о найденных объектах будут переданы в комитет государственной охраны объектов культурного наследия республики с целью внесения их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.