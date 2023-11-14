В горах Ингушетии обнаружили древние коллективные усыпальницы
Ранее неучтенных три древних склепа обнаружили на территории архитектурного комплекса «Тумги» в горной части региона. Объекты планируются внести в перечень культурного наследия, сообщили газете «Ингушетия» в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике.
«Находки расположены в северо-восточной части архитектурного комплекса «Тумги», в 50 метрах южнее храма Тумгой-Ерды. Специалисты выявлены конструкции каменных оснований утраченных жилых башен, также обнаружены три древних склепа, один из которых сохранил антропологические артефакты», — рассказал собеседник.
По его словам, сотрудники музея-заповедника подтвердили наличие трех коллективных усыпальниц, ранее не учтенных, и собрали полевые данные, чтобы добавить их в список обнаруженных объектов культурного наследия.
«Один из склепов по форме напоминает редкий тип склепа-святилища с открытой поминальной камерой, имеет строение полуподземного склепа, но в отличии от последнего, в нем отсутствуют наземные ярусные членения. Второй склеп руинирован до основания», — добавил собеседник.
Отмечается, что полученные сведения о найденных объектах будут переданы в комитет государственной охраны объектов культурного наследия республики с целью внесения их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.