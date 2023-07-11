В горах Ингушетии откроется туристический лагерь

Как сообщили в молодёжном ведомстве региона, проект представляет из себя 4-сменную высокогорную образовательную площадку, которая соберет 240 организаторов молодежного туризма со всего Кавказа и России. Это студенты туристических факультетов, начинающие представители туристического бизнеса, волонтеры гостеприимства и тревел-блогеры. Мероприятие организуется для популяризации культуры туризма среди молодого поколения, а также обучения молодежи навыкам работы, необходимым для развития туризма и проведения туристских мероприятий в природной среде.

«Участников ждет углубленная учебная программа с внедрением практико-ориентированной модели обучения, которая разрабатывается совместно с профильными государственными объединениями, представителями туристического бизнеса и образовательными организациями в сфере туризма», — отметил председатель Коммолодежи Ингушетии Адам Мальсагов

Подача и одобрение заявок будет осуществляться на сайте молодежных активностей Dobro. ru. Для участия в проекте следует выбирать удобную дату для приключения: первая смена — 11-14 августа (нажимай на https://dobro. ru/event/10436594); вторая смена — 14-17 августа (нажимай на https://dobro. ru/event/10436605); третья смена — 18-21 августа (нажимай на https://dobro. ru/event/10436612); четвертая смена — 21-24 августа (нажимай на https://dobro. ru/event/10436616).

Отмечается, что проект реализуется при грантовой поддержке «Росмолодёжь. Гранты» (https://t. me/rosmolodezgrants).