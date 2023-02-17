В горах Ингушетии появятся новые гостиницы и экстрим-парки в рамках развития курорта «Армхи»

Новая концепция проекта планировки от Кавказ. РФ и института Генплана Москвы, включает в себя строительство гондольно-кресельной канатной дороги с промежуточной станцией, новых горнолыжных трасс протяженностью 10,2 км и создание системы искусственного снегообразования.

«На курорте могут появиться несколько гостиниц, экстрим-парк, а также другие объекты индустрии туризма и гостеприимства, построенные частными инвесторами. Об этом шла речь на совещании под председательством заместителя министра экономического развития Сергея Назарова в рамках рабочей поездки в СКФО», — сказано в пресс-релизе.

Как рассказал по итогам совещания в Магасе замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, «Армхи уже сегодня играет важную роль в развитии туризма Ингушетии — формируя отдельную точку притяжения туристов в регион.

«Причем важно, что турпоток уже круглогодичный. При этом мы видим ряд сдерживающих факторов — статус приграничной зоны, отсутствие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, а также актуальных активностей для разных целевых аудиторий. Курортом необходимо комплексно заниматься и сегодня вместе с Правительством Ингушетии и инвесторами мы обсудили дальнейшее движение по этому вопросу», — заявил Назаров.

По данным ведомства, в рамках концепции планируется планировка горнолыжной, коммерческой, инженерной и транспортной инфраструктур. В их числе — увеличение горнолыжных трасс до 10,2 км и на 1 тысячу мест размещения, а также обеспечение современными подъёмниками. В экстрим-парке будут созданы тематические зоны с разными видами спортивных развлечений. Проектом также предполагается размещение объектов спортивного назначения, туристического сервиса, а также размещение палаточного лагеря в горах и туристической базы. Строительство инженерной и туристской инфраструктуры запланировано к 2027 году.

«Помимо перспективы привлечения любителей активного отдыха, «Армхи» обладает предпосылками для развития исторического туризма, располагаясь среди прекрасного горного ландшафта, вблизи от средневековых башенных комплексов и древних храмов. В 2023 году планируется подписать протокол о намерениях, разработать мастер-план проекта, подписать соглашение о внебюджетных инвестициях и начать проектные работы. Завершить все работы по строительству проекта планируем в 2027 году», — отметил председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин.

«Армхи — классический курорт «выходного дня», куда можно приехать с семьей и друзьями, отдохнуть и набраться впечатлений. У него довольно выгодное расположение — полтора часа от Магаса, час от Владикавказа, всего 5 км от военно-грузинской дороги. Концепция, которую мы сегодня обсудили, позволит увеличить зимний сезон более чем в полтора раза — с 70 до 120 дней, а также равномерно загрузить курорт в течение всего года. Сейчас важно определиться с источниками финансирования и дальше параллельно идти с государственными и частными инвестициями в территорию», — отмечает генеральный директор Кавказ. РФ Андрей Юмшанов.

Санаторий «Армхи» был открыт в 1928 году. Особая экономическая зона «Армхи» создана и включена в состав туристического кластера СКФО в 2011 году. На текущий момент в состав курорта входит горнолыжная инфраструктура, включающая трассы общей протяженностью на 1,2 км, подъемники двухместный кресельный на 650 метров и бугельный на 180 метров. На курорте 350 мест размещения.

Куратором преференциального режима особых экономических зон выступает Минэкономразвития России. В ОЭЗ на Северном Кавказе действует ряд преимуществ для бизнеса. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами, рассчитывать на снижение арендных платежей и поддержку в обеспечении проектов необходимой инфраструктурой.

В правительстве России развитие СКФО курирует вице-премьер Александр Новак.