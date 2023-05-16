Туризм

В горах Ингушетии появятся придорожные зоны отдыха для туристов

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Руководство республики намерено за счет внебюджетных источников запустить новые зоны отдыха на маршрутах передвижения туристов, сообщил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«С привлечением инвесторов планируется создание придорожных зон отдыха для туристов. А в скором времени начнется и масштабная модернизация всесезонного курорта «Армхи». Это позволит улучшить качество услуг и привлечь больше гостей», — заявил Калиматов.

Глава Ингушетии назвал создание благоприятной экологической обстановки и развитие туристической инфраструктуры важным шагом на пути к привлечению большего числа туристов в регион. Туризм — это не только экономическая выгода, но и возможность показать всю красоту и уникальность края с богатой историей и многочисленными башенными комплексами.

«В прошлом году туристический поток в Ингушетию составил более 105 тыс. человек, что является отличным результатом. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развивать туристическую инфраструктуру, создавать новые маршруты и привлекать инвесторов», — добавил Глава субъекта.

По его информации, в 2022 г. в Ростуризме был зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает и горы, и равнины. А Роспатентом был зарегистрирован слоган «Ингушетия — родина башен». Собственный туристический бренд представляет собой стилизованное изображение ингушской башни.

В 2023 году за счет привлеченных средств федерального бюджета в размере 184,5 млн рублей планируется создание модульных некапитальных средств размещения, развитие инфраструктуры туризма, создание электронных путеводителей по туристическим маршрутам и реализация проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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