Туризм

В горах Ингушетии создадут 18 специальных зон для отдыха и привала туристов

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Власти Ингушетии планируют разместить в горной части региона 18 террас для отдыха и привала туристов. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Развитие туризма — одно из основных направлений в регионе, по моей инициативе власти горного Джейрахского района, правительство и комитет по туризму республики разработали проект по созданию 18 типовых террас вдоль дороги, которая пролегает через весь район, а это 1,5 часа езды. Террасы будут созданы, чтобы туристы и гости горной части смогли отдохнуть, выпить горячий кофе, чай, для субъектов малого и среднего бизнеса это хорошая возможность открыть на территории небольшие торговые точки», — сказал Калиматов.

По словам главы Ингушетии, властям региона удастся развить необходимую инфраструктуру в течение двух ближайших лет.

«У нас есть желающие построить современные небольшие гостиницы или кемпинги в горах, я думаю они будут функциональными для туристов и появятся до 2024 года. У нас есть невероятной красоты природные пейзажи, это горы, леса, горные реки и конечно же средневековые башни, уникальные храмы, наши предки все это сохранили, и наша обязанность продолжать эту работу и знакомить с нашим красивым регионом людей. В планах также развитие семейного туризма и привлечение к идее создания гостевых домов жителей горного района, которые смогут принять гостей в своем доме и познакомить их с бытом и традициями», — добавил Глава региона.

Калиматов отметил, что только за 10 дней майских праздников Джейрахский район посетили более 21 тыс. человек.

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