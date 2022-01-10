Прогноз

В горах Ингушетии выше 2 тыс. метров ожидается сход лавин

0

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период 10-13 января в горах Ингушетии выше 2000 метров ожидается сход лавин, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что лавина — это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20-30 м/с. Причинами схода снежной лавины являются длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. «Сходящие» лавины снега могут вызывать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги и горные тропы.

МЧС призывает жителей и гостей региона не выходить в горы в снегопад, следить за изменением погоды, знать в районе своего пути места возможного схода снежных лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представители ингушского клуба по стрельбе из лука Archery готовятся к участию в чемпионате и Кубке России
Житель Ингушетии застрелил оппонента из охотничьего ружья
В Ингушетии разыскивают преступника, убившего 55-летнего мужчину
В Ингушетии в текущем году планируется презентация проекта «Доспехи ингушского воина»
За злостное нарушение ПДД водителю грозит штраф до 500 тыс. рублей
Ингушетия в числе регионов с самой дорогой мобильной связью
Боксер из Ингушетии Али Измайлов попал в ТОП-20 рейтинга BoxRec
С 9 января на 12% выросли коэффициенты ОСАГО в Ингушетии
Два пациента умерли в Ингушетии за сутки, 66 новых случаев Covid-19
Прокуратура Ингушетии выясняет причину отравления несовершеннолетнего угарным газом
119 человек переболевших Covid-19 выписали в Ингушетии за сутки

Главное

Яндекс.Метрика

 