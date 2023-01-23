Нацпроекты

В горном Джейрахском районе Ингушетии построят новые ДК и школу искусств

0

Министр культуры Ингушетии Залина Льянова посетила с рабочим визитом Джейрахский район, сообщили в пресс-службе возглавляемого ею ведомства.

Она обсудила с главой муниципалитета Ахмедом Льяновым строительство ряда объектов в рамках реализации национального проекта «Культура».

Министр отметила, что с развитием туризма в регионе и увеличением в связи с этим численности населения назрела необходимость в строительстве социально-культурных объектов, особенно она обратила внимание главы района на необходимости строительства детской школы искусств.

«Учитывая, что население Джейраха в последнее время возросло, появляется потребность в культурном центре, где у детей будет возможность обучаться игре на различных музыкальных инструментах и посещать кружки декоративно-прикладного искусства» — сказала она.

Министр вместе с главой района побывала в Джейрахе на площадке, где на месте уже не пригодного для функционирования Дома культуры будет возведен новый ДК. Строительство начнется весной этого года и завершится в 2024 году.

Также они осмотрели земельные участки, выделенные районной администрацией для строительства ДК, в сельских поселениях Ольгети и Гули. Технические параметры объектов в этих селах будут отличаться от типовых с учетом потребности и количества населения. Их строительство планируется в 2024 году.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Воспитанники спортшколы Плиево стали призерами чемпионата и первенства Ингушетии по панкратиону
Жителя Ингушетии приговорили к 2,5 годам тюрьмы за хранение гранаты
Руководители ингушского и московского колледжей договорились о взаимодействии
Мэрию Магаса обязали оборудовать пешеходные тротуары пандусами для инвалидов
В Ингушетию поступит оборудование за 37,5 млн руб. для улучшения электроснабжения в двух муниципалитетах
В столице Ингушетии провели конкурс рисунков на тему пожарной безопасности
Ингушские школьницы осваивают технологию изготовления национальных войлочных ковров
Накануне трагической даты депортации в Ингушетии покажут спектакль «Выжить, чтобы вернуться»
47-летний житель Ингушетии застрелил родственника супруги
В Ингушетии тревожная ситуация с вакцинацией детей от полиомиелита
Единороссы Ингушетии оказали помощь семьям военнослужащих, участвующих в СВО

Главное

Яндекс.Метрика

 