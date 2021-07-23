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В горном районе Ингушетии провели санитарные мероприятия на территориях архитектурных комплексов

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Сотрудники Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника провели санитарные мероприятия по очистке к прилегающим к архитектурным комплексам «Кели» и «Тхаба-Ерды» территорий.

В музее-заповеднике напомнили, что при посещении горной местности нельзя залезать на памятники архитектуры, поднимать и переносить упавшие камни, разводить костры вблизи башенных комплексов, нельзя оставлять за собой мусор.

Джейрахско-Ассинский музей-заповедник признан объектом исторического и культурного наследия федерального значения. Как сообщили газете «Ингушетия» в учреждении, все объекты культурного наследия находятся под государственной охраной.

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