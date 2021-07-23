В горном районе Ингушетии провели санитарные мероприятия на территориях архитектурных комплексов

В музее-заповеднике напомнили, что при посещении горной местности нельзя залезать на памятники архитектуры, поднимать и переносить упавшие камни, разводить костры вблизи башенных комплексов, нельзя оставлять за собой мусор.

Джейрахско-Ассинский музей-заповедник признан объектом исторического и культурного наследия федерального значения. Как сообщили газете «Ингушетия» в учреждении, все объекты культурного наследия находятся под государственной охраной.