В горном районе Ингушетии провели снегоуборочные работы

«Минувшей ночью на территории Джейрахского района наблюдалось выпадение большого количества осадков в виде снега, что повлекло за собой увеличение осклизлости на дорогах», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что сотрудниками дорожного ведомства региона были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасного передвижения автомобилей.

Автолюбителей призывают быть максимально внимательными, не нарушать ПДД и вовремя производить сезонную замену шин.