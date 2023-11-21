Безопасные дороги

В горном районе Ингушетии провели снегоуборочные работы

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В Джейрахском районе республики провели комплекс работ по очистке проезжей части от снега и рассыпке противогололедных материалов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства автомобильных дорог.

«Минувшей ночью на территории Джейрахского района наблюдалось выпадение большого количества осадков в виде снега, что повлекло за собой увеличение осклизлости на дорогах», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что сотрудниками дорожного ведомства региона были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасного передвижения автомобилей.

Автолюбителей призывают быть максимально внимательными, не нарушать ПДД и вовремя производить сезонную замену шин.

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