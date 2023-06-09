Рейд

В горном районе Ингушетии в ходе рейда госавтоинспекторы выявили 19 правонарушений

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В Джейрахском районе Ингушетии в ходе рейда сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 19 правонарушений, сообщает пресс-служба МВД по региону.

К административной ответственности водители привлечены за тонировку, отсутствие страховки, нарушение правил перевозки людей, неуплата штрафов и по другим статьям КоАП России.

В силовом ведомстве напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призвали водителей быть предельно внимательными, особенно на горной дороге.

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