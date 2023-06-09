В горном районе Ингушетии в ходе рейда госавтоинспекторы выявили 19 правонарушений

К административной ответственности водители привлечены за тонировку, отсутствие страховки, нарушение правил перевозки людей, неуплата штрафов и по другим статьям КоАП России.

В силовом ведомстве напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призвали водителей быть предельно внимательными, особенно на горной дороге.