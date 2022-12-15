В горном селе Ольгети Ингушетии завершается строительство школы на 250 мест

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В Джейрахском районе Ингушетии в сельском поселении Ольгети завершается строительство школы на 250 мест.

Как сообщили в администрации района, общая площадь объекта вместе с прилегающей территорией составляет 3,5 тыс. кв. м. Во дворе образовательного учреждения установлены игровые зоны для разных возрастов, спортплощадки с резиновым покрытием, имеется аварийный въезд и выезд для спецтехники экстренных служб, проведено озеленение, имеется отдельная баскетбольная площадка.

Отмечается, что в школе 30 кабинетов, лаборатории, спортивный и актовый залы, столовая, рассчитанная на 100 человек.

 

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