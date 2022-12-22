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В горной части Ингушетии открыли новую спортплощадку для выполнения норм ГТО

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На территории детского оздоровительного лагеря «Эрзи» в Джейрахском районе появилась малая спортивная площадка для выполнения нормативов комплекса ГТО и занятий воркаутом.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» Минспорта Ингушетии провело поставку и монтаж необходимого технологического оборудования.

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства республики, на специальном травмобезопасном покрытии установлены гимнастические скамьи, помост для отжиманий, ряд силовых тренажеров, брусья, мишень для метания мяча в цель, рукоходы, шведская стенка, разнохватовый турник и другие виды приспособлений для развития различных групп мышц.

К тому же площадка адаптирована для пользования людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Отмечается, что всего на обустройство многофункционального комплекса было направлено более 2 млн рублей.

Напомним, в 2023 году в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни» подобная спортивная площадка появится в сельском поселении Сурхахи Назрановского района.

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