В горной части Ингушетии ожидается очень сильный ветер
В горной части республики до конца суток 20 февраля, а также завтра, ночью и утром 22 февраля ожидается очень сильный ветер до 32 метров в секунду, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по региону.
Жителям и гостям республики рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Отмечается, что важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
В чрезвычайном ведомстве предупредили, что, если сильный ветер застал кого-то на улице, нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.
Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.