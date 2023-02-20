В горной части Ингушетии ожидается очень сильный ветер

Жителям и гостям республики рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Отмечается, что важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В чрезвычайном ведомстве предупредили, что, если сильный ветер застал кого-то на улице, нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.