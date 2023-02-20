Стихия

В горной части Ингушетии ожидается очень сильный ветер

0

В горной части республики до конца суток 20 февраля, а также завтра, ночью и утром 22 февраля ожидается очень сильный ветер до 32 метров в секунду, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по региону.

Жителям и гостям республики рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Отмечается, что важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В чрезвычайном ведомстве предупредили, что, если сильный ветер застал кого-то на улице, нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В ЦУР Ингушетии обсудили проблему электроснабжения в городе Сунжа
Около 300 млн рублей выделено Ингушетии на заключение социальных контрактов в 2023 году
Ингушский РСЦ поможет аграриям республики в защите озимых посевов от грызунов
Ингушские спортсмены стали призерами турнира по греко-римской борьбе в Грозном
Походные ракетные печи изготовили студенты из Ингушетии для отправки в зону СВО
Ингушетия направляет очередной гуманитарный груз участникам СВО
Отделения Почты России в Ингушетии изменят график работы в праздники
Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с пострадавшими в Назрани
В незаконном получении более 3 млн рублей выплат обвиняется жительница Ингушетии 
Три человека пострадали в Ингушетии из-за хлопка газа
Ингушские боксеры стали победителями и призерами открытого первенства Пятигорска

Главное

Яндекс.Метрика

 