В горной части Ингушетии ожидается сильный ветер
В период 13-15 часов и до конца суток 25 февраля, ночью 26 февраля местами в горных районах Ингушетии ожидается очень сильный ветер до 32 метров в секунду.
В МЧС по региону напомнили жителям, что, находясь в доме или в квартире, безопасными при сильном ветре являются места, удаленные от окон. Необходимо отключить электричество, газ и перекрыть водопровод.
Тех, кого непогода застала на улице, в чрезвычайном ведомстве призвали не искать укрытия около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и недостроенных зданий, под деревьями. Не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.