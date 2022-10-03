Прогноз

В горной части Ингушетии ожидается сильный ветер до 32 метров в секунду

0

С 3 по 5 октября в горных районах Ингушетии ожидается сильный ветер до 32 м/с, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

В МЧС по республике напомнили, находясь в доме или в квартире, безопасными при сильном ветре являются места, удаленные от окон. Необходимо отключить электричество, газ и перекрыть водопровод.

Тех, кого непогода застала на улице, в чрезвычайном ведомстве призвали не искать укрытия около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и недостроенных зданий, под деревьями. Не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.

Телефон доверия ГУ МЧС по региону 8 (8734) 55-99-99.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии состоятся первенство и открытый турнир по художественной гимнастике
Единороссы Ингушетии подарили военкомату новую оргтехнику
Спортсмены из Ингушетии стали победителями и призерами всероссийского турнира по кикбоксингу
В столице Ингушетии прошла просветительская акция для школьников «В первом ряду»
51-летнего жителя Ингушетии будут судить за хранение пистолета и гранаты
В селе Галашки Ингушетии прошел конкурс чтецов «Осень шагает в желтом пальтишке»
В Ингушетии к 79-й годовщине победы в битве за Кавказ захоронят останки бойцов Красной армии
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет выставка, посвященная Мочко Базоркину
Депутаты Госдумы единогласно поддержали законопроекты о вхождении новых регионов в состав России
Юные жители Ингушетии принимают участие в проекте «Культура для школьников»
Глава Ингушетии поздравил сотрудников ОМОН с профессиональным праздником

Главное

Яндекс.Метрика

 