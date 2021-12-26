Стихия

В горной части Ингушетии сохраняется опасность схода лавин

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По данным «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в горной части Ингушетии сохраняется опасность схода лавин, сообщает пресс-служба МЧС по региону

В период с 18 часов 26 декабря до 18 часов 29 декабря этого года в горах Ингушетии выше 2 тыс. метров — лавиноопасно, говорится в релизе.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей и гостей региона не выходить в горы в снегопад, следить за изменением погоды, знать в районе своего пути места возможного схода снежных лавин.

Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

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