В горной части Ингушетии сохраняется опасность схода лавин

В период с 18 часов 26 декабря до 18 часов 29 декабря этого года в горах Ингушетии выше 2 тыс. метров — лавиноопасно, говорится в релизе.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей и гостей региона не выходить в горы в снегопад, следить за изменением погоды, знать в районе своего пути места возможного схода снежных лавин.

Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.