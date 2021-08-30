Марафон

В горной части Ингушетии в конце сентября состоится марафон «Джейрах 2021»

0

26 сентября текущего года в Ингушетии состоится уникальный в своем роде горный асфальтовый марафон «Джейрах 2021», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Это потрясающая возможность для профессиональных спортсменов и любителей трейлраннинга (бег по природному рельефу) познакомиться с самобытной культурой и потрясающей природой этих мест, совместив отдых с любимым спортом. Маршруты соревнования проходят среди отвесных стен Скалистого хребта и множества хорошо сохранившихся памятников архитектуры средневекового ингушского зодчества.

В рамках мероприятия состоятся старты на следующие дистанции: 500 м (детский старт), 1,6 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Стоимость участия начинается от 400 рублей и зависит от выбранной трассы и даты приобретения слота. В стартовый комплект входит все необходимое: стартовый номер, чип для индивидуального хронометража, вложения и подарки от партнеров, а также памятная медаль каждому финишеру.

Принять участие в марафоне можно пройдя регистрацию на сайте.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Наиболее высокая средняя ставка по выданным в июле ипотечным кредитам зафиксирована в Ингушетии
В сельской библиотеке Верхних Ачалуков Ингушетии для юных читателей прошло литературное мероприятие
В Ингушетии против судебного пристава с фальшивым дипломом возбуждено уголовное дело
В рамках акции «Ночь кино» в главной библиотеке Ингушетии посмотрели фильм о Юрии Гагарине
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку о национальном кинематографе
«Космический всеобуч»: «Ростелеком» и Центр космических технологий «Арктурус» подписали соглашение о сотрудничестве
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев начал подготовку к предстоящим матчам сборной России
Глава Ингушетии уступил в партии с чемпионом района по шахматам
Народный артист Ингушетии Артур Хулагов награжден дипломом за участие в конкурсе «Патриотический рэп»
Кадет Ислам Ханиев стал победителем и призером соревнований в рамках форума «Армия-2021»
Учись сейчас — плати потом: как Сбер помогает получить высшее образование

Главное

Яндекс.Метрика

 