В горной части Ингушетии в конце сентября состоится марафон «Джейрах 2021»

Это потрясающая возможность для профессиональных спортсменов и любителей трейлраннинга (бег по природному рельефу) познакомиться с самобытной культурой и потрясающей природой этих мест, совместив отдых с любимым спортом. Маршруты соревнования проходят среди отвесных стен Скалистого хребта и множества хорошо сохранившихся памятников архитектуры средневекового ингушского зодчества.

В рамках мероприятия состоятся старты на следующие дистанции: 500 м (детский старт), 1,6 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Стоимость участия начинается от 400 рублей и зависит от выбранной трассы и даты приобретения слота. В стартовый комплект входит все необходимое: стартовый номер, чип для индивидуального хронометража, вложения и подарки от партнеров, а также памятная медаль каждому финишеру.

Принять участие в марафоне можно пройдя регистрацию на сайте.