Туризм

В горной Ингушетии 10 июня состоится торжественное открытие летнего туристического сезона

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На базе курорта «Армхи» в горной Ингушетии 10 июня в 11:00 мск состоится торжественное открытие летнего туристического сезона — 2023.

«Это событие станет значимым для всей республики и ознаменует начало ярких и запоминающихся приключений этого лета», — подчеркнули в региональном Комтуризма.

Одним из главных мероприятий первых дней станет фестиваль бейсджампинга в Джейрахском районе, который пройдет в единственном в стране клубе бейсджампинга «Легенды гор» имени Глеба Вореводина. Отмечается, что это зрелищное и захватывающее событие привлечет множество зрителей, оно является неотъемлемой частью туристической инфраструктуры региона.

Кроме того, посетителей ждет разнообразная культурно-развлекательная программа, в которую входит концерт исполнителей ингушской эстрады, выставки изделий народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Для всех желающих отметить летний сезон ярко и весело организаторы приготовили незабываемые развлечения. Дети смогут проявить свой талант и фантазию, создавая неповторимые произведения и бороться за победу в номинации «Лучший художественный рисунок». А для взрослых будет проводиться конкурс «Шик шашлык», где каждый сможет продемонстрировать свои навыки в приготовлении самого сокровенного рецепта шашлыка и побороться за главный приз.

Не упустите шанс стать победителем и получить не только звание лучшего художника или шашлычника, но и массу положительных эмоций и впечатлений, а главное — отлично провести время в кругу друзей и близких.

Как отметили в Комтуризма Ингушетии, прогулки по территории курорта будут не только приятными, но и информативными. В «Армхи» будет работать туристско-информационный центр, где все желающие смогут получить информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, экскурсионных маршрутах, транспорте, шопинге и другом.

По всем вопросам можно обратиться по телефону 8 (8734) 55-45-87 или написать на почту Комитета по туризму komturizm@ingushetia. ru.

 

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