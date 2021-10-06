В горной Ингушетии близится к завершению ремонт автодороги «Нестеровское — Алкун — Таргим — Чми»
В Джейрахском районе продолжается ремонт автодороги «Нестеровское — Алкун — Таргим — Чми» протяженностью 7 км в рамках выделенных дополнительных федеральных средств. До конца октября текущего года дорожники планируют завершить соответствующие объемы с полным освоением средств, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.
«Согласно проектно-сметной документации на объекте предусматривается полное восстановление изношенных слоев дорожной одежды, устройство примыканий и установка новых технических средств дорожного движения, таких как устройство знаков, разметки и прочих элементов обустройства. В настоящее время подрядчики ведут работы по разработке грунтов и устройству дорожной одежды из ПГС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сроки завершения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.
«К работам приступили в конце сентября и до конца октября текущего года дорожники планируют завершить соответствующие объемы с полным освоением средств», — добавили в пресс-службе.