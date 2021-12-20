В горной Ингушетии до конца суток ожидается сильный ветер
В горной части Ингушетии до конца суток 20 декабря ожидается очень сильный ветер до 32 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Чрезвычайное ведомство призывает жителей и гостей республики быть внимательными и осторожными.
Находясь в доме или в квартире, необходимо отключить газ и электричество, перекрыть водопровод, не подходить к окнам.
Если сильный ветер застал на улице, немедленно нужно укрыться в подъезде или прочном здании. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Рекомендуется держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.