МЧС

В горной Ингушетии до конца суток ожидается сильный ветер

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В горной части Ингушетии до конца суток 20 декабря ожидается очень сильный ветер до 32 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей и гостей республики быть внимательными и осторожными.

Находясь в доме или в квартире, необходимо отключить газ и электричество, перекрыть водопровод, не подходить к окнам.

Если сильный ветер застал на улице, немедленно нужно укрыться в подъезде или прочном здании. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Рекомендуется держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.

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