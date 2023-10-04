История Ингушетии

В горной Ингушетии обнаружена древняя кузница

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На территории башенного комплекса «Цизды» в горах найдена древняя кузница, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

По словам собеседника издания, кузница представляет собой пристройку к жилой башне и располагается юго-восточнее архитектурного комплекса. Над входом в сооружение нарисован знак в виде якоря. Известно, что здешнего кузнеца звали Маьли, он славился своим высоким мастерством и щедростью.

Также отмечается, что это далеко не единственная кузница, найденная археологами в этой местности. Кузнечные мастерские располагаются во многих комплексах горной части региона. Особенность этих кузниц в том, что они являются частью жилых башен, а не отдельными строениями.

На данный момент проводятся необходимые исследования, после чего выявленный объект пополнит реестр ОКН Ингушетии. Это будет первая кузница, внесенная в перечень объектов культурного наследия региона.

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