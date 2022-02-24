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В горной Ингушетии объявили о сходе лавин

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По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, 25-27 февраля в Джейрахском районе Ингушетии выше 2000 м ожидается сход лавин, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«В горах республики сохраняется лавиноопасный режим. На высоте свыше двух тысяч метров высока вероятность схода снежных лавин. Посещение данных мест опасно для туристов и местных жителей», — говорится в сообщении.

Телефон экстренных служб — 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии — 8 (8734) 55-99-99.

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