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В горной Ингушетии открылась четвертая смена всероссийского палаточного лагеря «Бейни-2023»

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В рамках Всероссийского молодежного туристско-образовательного палаточного лагеря «Бейни-2023» в горной Ингушетии стартовала межнациональная смена, которая собрала на своей площадке 60 инициативных ребят из различных регионов России.

Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, на официальном открытии с приветственным словом выступил заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Мизиев.

«Добро пожаловать в наш горный край! Мы рады приветствовать вас здесь, в нашем прекрасном уголке природы. Наш край известен своими величественными горами, живописными долинами и кристально чистыми реками и родниками. Мы гарантируем вам незабываемый отдых и массу впечатлений. Добро пожаловать в нашу горную страну!» — подчеркнул в своём обращении Руслан Мизиев.

Также с приветственным словом выступил и председатель Комитета по делам молодёжи республики Адам Мальсагов.

«Добро пожаловать в наши горы! Мы рады приветствовать всех, кто решил провести свой отдых в красивом горном уголке Ингушетии. Вы все, собравшиеся здесь, создаете неповторимую атмосферу, которая никого не оставит равнодушным. Наслаждайтесь этими незабываемыми моментами, а незабываемые они потому, что эта команда сделает их незабываемыми», — отметил Адам Мальсагов.

Напомним, Всероссийский молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь «Бейни-2023» реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

 

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