В горной Ингушетии продолжается обновление мусульманского кладбища близ села Бейни

Отмечается, что перед подрядчиком стояла непростая задача — облагородить место захоронений в максимально короткие сроки, учитывая уникальность ландшафта. На фасаде вместо привычного кирпича настоящий природный камень, этот материал идеально вписывается в живописную горную картину.

Все сделано согласно проектно-сметной документации, но с доработками, к примеру грунт здесь был утрамбован сильнее, а холм с которого сыпалась земля годами, решили укрепить.

Установлено новое железное ограждение по всему периметру, а также ворота шириной в два с половиной метра. Полностью заасфальтировали территорию и две подъездные дороги, предусмотрели водоотвод, которого раньше здесь не было. Парковочная зона стала больше и теперь способна вместить до 50 автомашин.

Сельчане приходят сюда каждый день, наблюдают, восхищаются. До этого момента, они и подумать не могли насколько изменится их кладбище. Для обрядов захоронения здесь также возвели молитвенную комнату и склад для инструмента, территории обустроили две крытые беседки.

Напомним, обновление кладбищ по всей республике стало возможным после договоренности Главы республики Махмуда-Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» предпринимателем Микаилом Гуцериевым. До конца 2023 года будет проведена реконструкция 33 мусульманских и 7 православных кладбищ, оставшиеся благоустроят в следующем году.