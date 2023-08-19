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В горной Ингушетии произошел массовый конфликт между двумя тейпами

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В Джейрахском районе Ингушетии произошел конфликт между двумя тейпами, по неподтвержденной информации, на почве спора о родовой земле, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«Организована поверка по факту массового конфликта и нарушения общественного порядка у башенных комплексов в Джейрахском районе. По неподтвержденной информации, конфликт произошел на почве спора о родовой земле у башенных комплексов», — сказал собеседник.

По его словам, проведение проверки поручено прокуратуре Джейрахского района.

В настоящее время правоохранительными органами республики проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль.

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