В горной Ингушетии произошел массовый конфликт между двумя тейпами
В Джейрахском районе Ингушетии произошел конфликт между двумя тейпами, по неподтвержденной информации, на почве спора о родовой земле, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«Организована поверка по факту массового конфликта и нарушения общественного порядка у башенных комплексов в Джейрахском районе. По неподтвержденной информации, конфликт произошел на почве спора о родовой земле у башенных комплексов», — сказал собеседник.
По его словам, проведение проверки поручено прокуратуре Джейрахского района.
В настоящее время правоохранительными органами республики проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль.