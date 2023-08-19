В горной Ингушетии произошел массовый конфликт между двумя тейпами

«Организована поверка по факту массового конфликта и нарушения общественного порядка у башенных комплексов в Джейрахском районе. По неподтвержденной информации, конфликт произошел на почве спора о родовой земле у башенных комплексов», — сказал собеседник.

По его словам, проведение проверки поручено прокуратуре Джейрахского района.

В настоящее время правоохранительными органами республики проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль.