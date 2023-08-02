В горной Ингушетии провели «круглый стол» на тему вакцинопрофилактики от полиомиелита

Как сообщили в Минздраве региона, участники мероприятия обсудили ряд мер, которые необходимо предпринять для изменения текущей ситуации в этом вопросе.

По мнению врачей, достижения отечественной медицины в борьбе с инфекциями усыпили в людях бдительность. Выросли поколения россиян, которые не знают, что такое эпидемия кори или дифтерии, не знают, что такое столбняк, коклюш или полиомиелит. В результате некоторые родители отказываются делать прививки своим детям, что негативно сказывается на эпидемиологической обстановке региона.

Собравшиеся на «круглым столом» общественники и специалисты пришли к единому мнению, что необходимо активизировать работу с населением, особенно в участковой сети разъясняя людям то, что вакцина на сегодняшний день абсолютно безопасна и качественна.