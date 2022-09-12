В горной Ингушетии пройдет благотворительный пленэр «От сердца к сердцу»

По итогам творческого мероприятия состоится выставка-продажа работ участников, а все вырученные средства пойдут на помощь региональных школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы уже давно подготовили площадку для проведения пленэра и размещения участников на базе филиала нашего музея «Дом-музей скульптора Мамилова Р. И.» в селении Джейрахе, — рассказала директор музея ИЗО Любовь Тумгоева. — Уверена, что наши художники поддержат эту акцию и примут участие в благотворительном пленэре, на средства от которого мы планируем купить предметы для творчества и развивающие игры для детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в специализированных учреждениях Ингушетии. Мы готовы предоставить участникам пленэра условия для проживания и расходные материалы, включая кисти, краски и холсты».

Благотворительный пленэр — это прекрасная возможность для каждого художника не только показать через свой талант красоту горной Ингушетии, но и протянуть руку помощи и поддержать детей.

Чтобы принять участие в пленэре, обращайтесь по адресу: г. Карабулак, ул. Вассан-Гирея Джабагиева, 139. Куратор — Ася Евлоева. Телефон: +7 (928) 74-15-770. Email: izori1993@bk. ru.