В горной Ингушетии пройдет фестиваль бега в рамках V марафона «Джейрах»

Как сообщили в Комтуризма Ингушетии, 22 сентября участники гонки Caucasus Backyard Ultra съедутся в город Владикавказ. В этот день также будет проходить выдача бегунам стартовых пакетов. По окончании регистрации состоится брифинг для участников, после которого начнется сама ежегодная гонка.

23 сентября участники V марафона «Джейрах» прибудут в Джейрахский район Ингушетии. Там откроется выставка-ярмарка (ЭКСПО) и пройдёт выдача стартовых пакетов. Для переезда к месту старта дистанции «Ляжгинский водопад» будет организован трансфер. Старт дистанции намечен на 17:00. В этот день будет также завершена работа ЭКСПО.

24 сентября начнутся основные старты фестиваля. Так, в 08:30 стартует детский забег, а в 9:00 начнутся все остальные дистанции. В 15:00 состоится торжественное награждение победителей V марафона «Джейрах». Окончание мероприятия запланировано на 17:00.

Для допуска на 22 сентября участникам должно исполнится: Caucasus Backyard Ultra (Fun Run) — 14 лет; Caucasus Backyard Ultra (Half Marafon) — 14 лет; Caucasus Backyard Ultra (Marafon) — 14 лет; Caucasus Backyard Ultra (Hard Run) — 18 лет.

24 сентября пройдёт «Детский забег» — 3 года (до 14 лет); «Ляжгинский водопад» — 14 лет; 4 км — 14 лет; 8 км — 14 лет; полумарафон — 14 лет; марафон — 14 лет.

Чтобы принять участие в забеге необходимо пройти регистрацию на сайте: russiarunning. com/event/djeirah2023. Напомним, организатором мероприятия выступает Донсков Андрей Михайлович при непосредственной поддержке Комитета по туризму Республики Ингушетия и Всесезонного оздоровительного комплекса «Армхи».