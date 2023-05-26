В горной Ингушетии реставрируют башенный комплекс «Морч»

Как отметили в пресс-службе Главы и правительства республики, ранее разработан план реализации программы развития Джейрахского района, в том числе, реставрации башен и других памятников материальной культуры XII — XVI веков.

«Морч» находится рядом с высокогорным селением Ольгетти. Здесь две боевые башни, одна из них разрушилась практически наполовину — от постройки высотой в тридцать метров осталось, по сути, лишь напоминание о масштабе некогда величественного сооружения. Но скоро башня предстанет перед жителями и гостями горного района практически в своем первозданном виде. Строители уже возвели около четырех метров стен башни, до крыши осталось достроить еще два с половиной.

Подход при реставрации к каждой башне индивидуальный, в зависимости от степени разрушения. Материал при реставрации используется тот же, что и в те давние времена, когда башни только возводились. Основа — это камни и специальный раствор из цемента, извести и других ингредиентов.

Всего в «Морче» отреставрируют две жилые и одну боевую башни. Также в настоящее время подобные работы ведутся еще в двух комплексах.

Эгикал, Хамхи, Кхарт, Мелери, Бишт теперь и Морч, Ний и Харп — список уже отреставрированных и только восстанавливаемых башенных комплексов, и с каждым годом он будет расти. А скоро в горной Ингушетии благодаря вниманию региональной власти и деятельности мецената совсем не останется развалин. Там, как и прежде, будут возвышаться каменные замки, бережно восстановленные в своем первозданном виде.