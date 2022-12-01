Прием граждан

В горной Ингушетии реставрируют комплекс «Башни двух жен»

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Власти Ингушетии окажут содействие общественникам в благоустройстве территории замкового комплекса «Вовнушки» и реставрации «Шин энгара г1ала» — «Башни (башня) двух жен».

С такой просьбой, во время личного приема граждан, к премьер-министру республики Владимиру Сластенину обратился представитель инициативной группы Алаудин Оздоев.

Как сообщил председатель регионального комитета по туризму Беслан Мизиев, тема актуальна на сегодняшний день, и в данном вопросе будет оказано содействие.

Также к Сластенину обратились жители Малгобекского, Назрановского и Пригородного районов. Заявители поднимали различные вопросы, в том числе — земельные. Премьер отметил, что вопросы будут рассмотрены, соответствующие задачи он поставил перед министерством имущественных и земельных отношений, и муниципалитетами.

Кроме того, материальная помощь будет оказана жителю АО Гамурзиевский, 24-летний сын которого (инвалид I группы) перенес операцию по пересадке почки год назад. В настоящее время начались проблемы со здоровьем, состояние ухудшилось, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

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