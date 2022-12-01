В горной Ингушетии реставрируют комплекс «Башни двух жен»

С такой просьбой, во время личного приема граждан, к премьер-министру республики Владимиру Сластенину обратился представитель инициативной группы Алаудин Оздоев.

Как сообщил председатель регионального комитета по туризму Беслан Мизиев, тема актуальна на сегодняшний день, и в данном вопросе будет оказано содействие.

Также к Сластенину обратились жители Малгобекского, Назрановского и Пригородного районов. Заявители поднимали различные вопросы, в том числе — земельные. Премьер отметил, что вопросы будут рассмотрены, соответствующие задачи он поставил перед министерством имущественных и земельных отношений, и муниципалитетами.

Кроме того, материальная помощь будет оказана жителю АО Гамурзиевский, 24-летний сын которого (инвалид I группы) перенес операцию по пересадке почки год назад. В настоящее время начались проблемы со здоровьем, состояние ухудшилось, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.