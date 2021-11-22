В горной Ингушетии состоялось открытие музея под открытым небом в башенном комплексе Бишт

Как сообщается на странице в Instagram администрации Джейрахского района, в мероприятии принял участие глава муниципалитета Ахмед Льянов.

«Средневековой башенный комплекс Бишт в горной части Ингушетии заработал после реконструкции более 80 объектов и благоустройства территории для туристов как музей под открытым небом. Ахмед Льянов поблагодарил всех, кто внес свою лепту в восстановление башенного комплекса. Башенный комплекс замкового типа открыли в Ингушетии после реставрации», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Ингушетия» информировала со ссылкой на руководителя ассоциации гостевых домов региона Алихана Лолохоева, что объект, расположен на 30 га, постройкам возвращен первозданный вид, то есть «в котором они были во времена наших предков».

Башенный поселок замкового типа Бишт располагается у начала Тумгойского ущелья в Джейрахском районе Ингушетии. Комплекс состоит из жилых, боевых и полубоевых башен позднего средневековья. Из поселения происходят Биштоевы, Казильговы, Чемурзиевы, Хампиевы, Садакиевы и другие ингушские фамилии.

Отметим, что в регионе разработали проект созданию зон отдыха, прогулочных зон, спортивных площадок, размещение стационарных домов, автодомов, автокемпинга в Ассинском ущелье Сунженского района. Кроме того, в предгорном районе республики в ближайшее время появятся и площадки из деревянных настилов для установки палаток.