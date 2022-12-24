МЧС

В горной Ингушетии спасли пропавшего два дня назад бейсджампера из Белоруссии

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Ингушские спасатели нашли бейсджампера из Белоруссии, пропавшего в четверг, 22 декабря, в Джейрахском районе на горе Цейлом, сообщила пресс-служба регионального МЧС в субботу, 24 декабря.

«Гражданин Белорусии Комар Станислав Юрьевич, занимающийся бейсджампингом поднялся на гору для совершения прыжка, но из-за ухудшения погодных условий заблудился и не дошел до своей цели. Спасатели организовали поиск пропавшего совместно с альпинистами, базирующимися в альпинистском лагере «Кязи», — говорится в сообщении.

В Результате поиска пострадавшего нашли на высоте 3,2 тыс. метров и спустили с горы с помощью альпинистского снаряжения и оказали ему первую помощь.

В операции участвовали 10 сотрудников с двумя единицами техники от Ингушского поисково-спасательного отряда МЧС России и поисково-спасательного отряда «Армхи».

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