В горной Ингушетии спасли пропавшего два дня назад бейсджампера из Белоруссии

«Гражданин Белорусии Комар Станислав Юрьевич, занимающийся бейсджампингом поднялся на гору для совершения прыжка, но из-за ухудшения погодных условий заблудился и не дошел до своей цели. Спасатели организовали поиск пропавшего совместно с альпинистами, базирующимися в альпинистском лагере «Кязи», — говорится в сообщении.

В Результате поиска пострадавшего нашли на высоте 3,2 тыс. метров и спустили с горы с помощью альпинистского снаряжения и оказали ему первую помощь.

В операции участвовали 10 сотрудников с двумя единицами техники от Ингушского поисково-спасательного отряда МЧС России и поисково-спасательного отряда «Армхи».