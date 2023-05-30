В горной зоне Ингушетии для туристов построено 14 специальных стоянок

«На средства фонда построены специальные стоянки для туристов в Джейрахском и Сунженском районах. Желающие насладиться красотой ингушских гор уже могут использовать для этого 14 уже построенных комфортных стоянок, до конца текущего года строители оборудуют еще шесть подобных мест для отдыха. Напомним, на встрече с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым основатель фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев рассказал о планах по финансированию развития туристической инфраструктуры региона. Тогда Гуцериев выразил уверенность, что Ингушетия должна стать жемчужиной России в сфере туризма», — отметил собеседник издания.

Джейрахский район всегда славился своей неповторимой природой и уникальными памятниками древней архитектуры, и привлекает туристов.

«Здесь абсолютная гармония с природой. Если благотворительный фонд «Сафмар» делает такую красоту, думаю, сохранить ее — наша общая обязанность», — считает представитель промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаил Тумгоев.

Несмотря на то, что специальные стоянки только появились, гости республики уже успели оценить их по достоинству. Ведь здесь созданы все удобства и условия для безопасного отдыха и путешествия.

«Прекрасную остановку сделали для туристов. Если в Ингушетии в дальнейшем будет развиваться туристическая инфраструктура, мы будем очень благодарны, будем к вам приезжать. Их необходимо ставить для тех, кто не хочет, например, в кафе идти, люди берут еду с собой, с детьми, т.е. пикник в горах, поэтому нужно такое направление развивать. И огромное спасибо, что вы это делаете», — отметил турсит из Тулы Олег Татаринов.

По мнению туристка из Москвы Маргариты Берсеневой, привалы делают места более привлекательными для туристов. «Я думаю, это плюс опять же этому месту. И если про него рассказывать, поток туристов увеличится. Это удобно и комфортно», — сказала она.

Строительство этих остановок в горной местности действительно обещает быть важным шагом в развитии туристической инфраструктуры региона. Тем более, что туристов в горной части Ингушетии уже стало больше, это подтвердил и глава села Ляжги Иса Котиев. Только в этот населенный пункт в день приезжают порядка 250 человек. Такой интерес он связывает, во-первых, с тем, что здесь проживает весьма гостеприимный народ, с обычаями и традициями которого хочется знакомится ближе. Во-вторых, люди едут туда, где им комфортно.

Не меньше туристов преображениям рады и сами жители республики. Они тоже стали чаще выбираться семьями и большими компаниями на отдых в горы.