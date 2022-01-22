Прогноз

В горных районах Ингушетии ожидается сильный ветер

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Вечером и до конца суток 22 января, а также в течение суток 23 и 24 января местами в горных районах Ингушетии ожидается очень сильный ветер до 32 метров в секунду.

В МЧС по республике напомнили, находясь в доме или в квартире, безопасными при сильном ветре являются места, удаленные от окон. Необходимо отключить электричество, газ и перекрыть водопровод.

Тех, кого непогода застала на улице, в чрезвычайном ведомстве призвали не искать укрытия около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и недостроенных зданий, под деревьями. Не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.

Телефон доверия регионального чрезвычайного ведомства 8 (8734) 55-99-99.

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