Экология

В город Назрань Ингушетии доставили 195 контейнеров для раздельного сбора мусора

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В рамках нацпроекта «Экология» в Назрань было доставлено 195 контейнеров для раздельного сбора мусора, 100 из которых уже установлены в настоящее время.

Вместе с тем, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования, по инициативе градоначальника Урусхана Евлоева уже в ближайшее время планируется ремонт существующих и создание новых площадок в городе. Так, в ремонте остро нуждаются мусоросборники на улице Московская и проспекте Базоркина. Кроме того, появилась потребность в создании одной площадки на территории за каналом.

В администрации Назрани особо отметили, что установка контейнеров существенно повлияла на ситуацию со складированием мусора вдоль мусоросборников. Теперь все площадки выглядят аккуратными, а вывоз осуществляется без нареканий.

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