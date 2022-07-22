В город Назрань Ингушетии доставили 195 контейнеров для раздельного сбора мусора

Вместе с тем, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования, по инициативе градоначальника Урусхана Евлоева уже в ближайшее время планируется ремонт существующих и создание новых площадок в городе. Так, в ремонте остро нуждаются мусоросборники на улице Московская и проспекте Базоркина. Кроме того, появилась потребность в создании одной площадки на территории за каналом.

В администрации Назрани особо отметили, что установка контейнеров существенно повлияла на ситуацию со складированием мусора вдоль мусоросборников. Теперь все площадки выглядят аккуратными, а вывоз осуществляется без нареканий.