В город Назрань Ингушетии приглашена обслуживающая МКД компания «Курс» из Магнитогорска

Как сообщили в мэрии муниципального образования, в ближайшее время компания проведет обследование многоквартирных домов, после чего примет участие в конкурсе с последующим открытием филиала в регионе. Главная задача — обеспечить многоквартирные дома по всей территории города качественным обслуживанием.

Администрация Назрани в свою очередь окажет всяческое содействие в установленном законодательством порядке и будет проводить мониторинг, акцентированный на качество обслуживания.