В город Назрань Ингушетии приглашена обслуживающая МКД компания «Курс» из Магнитогорска
По инициативе руководства Назрани в Ингушетию приглашена обслуживающая компания «Курс» из города Магнитогорска.
Как сообщили в мэрии муниципального образования, в ближайшее время компания проведет обследование многоквартирных домов, после чего примет участие в конкурсе с последующим открытием филиала в регионе. Главная задача — обеспечить многоквартирные дома по всей территории города качественным обслуживанием.
Администрация Назрани в свою очередь окажет всяческое содействие в установленном законодательством порядке и будет проводить мониторинг, акцентированный на качество обслуживания.