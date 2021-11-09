В городах и селах Ингушетии построены 12 школ и детсадов

«Речь идет о двух школах на 720 мест в Сунже, двух общеобразовательных учреждениях в Назрани. Школы построены и в селах Яндаре, Троицкое и Экажево в рамках нацпроекта «Образование», а также общеобразовательное учреждение на 540 мест возвели в Назрановском районе по нацпроекту «Жильё и городская среда», — сказал собеседник издания.

По его информации, к сдаче в эксплуатацию готовы четыре детских сада на 220 мест каждый в Назрани, Карабулаке, селах Инарки, Троицкое.

При этом в группу риска своевременного ввода попадают восемь школ на 720 мест. Они строятся в населенных пунктах Инарки, Верхние Ачалуки, Барсуки, Долаково, Карабулак, школа на 704 места в прибрежно-парковой зоне Магаса и общеобразовательное учреждение на 250 учеников в высокогорном селе Ольгети, а также пять детсадов на 220 мест в Малгобеке, Назрани, Магасе, Кантышево и Пседахе.

Ингушетия участвует в реализации 43 региональных проектов в рамках указа Президента страны по национальным проектам.