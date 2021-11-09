Нацпроекты

В городах и селах Ингушетии построены 12 школ и детсадов

0

Благодаря поддержке федерального центра в республике в этом году построены более 10 новых объектов образования, которые готовы к вводу в эксплуатации, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.

«Речь идет о двух школах на 720 мест в Сунже, двух общеобразовательных учреждениях в Назрани. Школы построены и в селах Яндаре, Троицкое и Экажево в рамках нацпроекта «Образование», а также общеобразовательное учреждение на 540 мест возвели в Назрановском районе по нацпроекту «Жильё и городская среда», — сказал собеседник издания.

По его информации, к сдаче в эксплуатацию готовы четыре детских сада на 220 мест каждый в Назрани, Карабулаке, селах Инарки, Троицкое.

При этом в группу риска своевременного ввода попадают восемь школ на 720 мест. Они строятся в населенных пунктах Инарки, Верхние Ачалуки, Барсуки, Долаково, Карабулак, школа на 704 места в прибрежно-парковой зоне Магаса и общеобразовательное учреждение на 250 учеников в высокогорном селе Ольгети, а также пять детсадов на 220 мест в Малгобеке, Назрани, Магасе, Кантышево и Пседахе.

Ингушетия участвует в реализации 43 региональных проектов в рамках указа Президента страны по национальным проектам.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Минцифры запустило бесплатное мобильное приложение «Госуслуги стоп Коронавирус»
Обильные осадки в виде мокрого снега ожидаются в Ингушетии
Правительство России выделит Ингушетии субсидию на посадку виноградников и уход за ними
В Ингушетии за год до 9,6 млрд рублей увеличился портфель розничных кредитов
Более 87% населения переписано в Ингушетии
В Ингушетии около 400 семей погибших при исполнении полицейских получили помощь от властей
Подозреваемый в убийстве жителя Ингушетии пенсионер написал явку с повинной
Дело о ДТП, в котором погибли брат и племянники имама Малгобека, передано в суд
Ингушская студентка достойно представила республику на олимпиаде в Москве
Ингушские артисты поставили спектакль по роману Достоевского «Преступление и наказание»
Ингушские дзюдоисты завоевали ещё две медали на юношеском первенстве России в Ижевске

Главное

Яндекс.Метрика

 