В городах Назрани и Сунже Ингушетии установили новые насосы для улучшения водоснабжения

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Умар Султыгов на заседании правительства под руководством премьер-министра республики Владимира Сластенина.

Он также отметил, что что для улучшения водоснабжения в сельском поселении Вознесенское Малгобекского района ведутся работы по установке резервуаров на площадке в селе Южное и на высшей точке первого населенного пункта, со строительством водовода протяженностью 4,090 км.

Кроме того, на прошлой неделе удалось завершить работы по расконсервации и вводу одной из двух артезианских водяных скважин, на территории бывшего консервного завода по улице Толстого в Сунже. Работы по второй скважине будут завершены в ближайшие дни. Данные мероприятия позволят увеличить дебет воды на 1920 м3/сутки, для водоснабжения верхней части города.

«Вскоре мы собираемся модернизировать Кантышевский водозабор, и, тем самым, увеличить суточный объем добываемой воды к имеющемуся в городе Малгобеке и Малгобекском районе», — добавил Султыгов.

Сластенин поручил держать вопрос на контроле, а также вице-премьеру, курирующему направление провести инспекционный выезд в населенные пункты, где данная проблема стоит наиболее остро, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.