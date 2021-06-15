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В городе Карабулаке Ингушетии благоустроят три общественные территории

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В Карабулаке стали известны итоги Всероссийского рейтингового голосования по отбору общественных территорий для первоочередного благоустройства в следующем году в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, электронная платформа насчитала в общей сложности 4429 голосов, отданных горожанами за объекты в Карабулаке.

Лидерами рейтингового голосования стали три общественные территории на улицах Зязикова, Пушкина и Балкоева, получившие, соответственно, 1766, 972 и 533 голоса. Данные территории и будут благоустроены в следующем году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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