В городе Карабулаке Ингушетии до конца года появится волейбольная площадка

Спортивная инфраструктура Карабулака пополнится до конца текущего года ещё одним значимым объектом — специализированной волейбольной площадкой.

На территории центрального муниципального стадиона завершается строительство открытой площадки для игры в волейбол. В настоящее время рабочие заняты укладкой второго слоя травмобезопасного резинового покрытия.

Как сообщили в мэрии города, проект реализуется в рамках инициативного бюджетирования. Отмечается, что специализированная волейбольная площадка является единственной в своём роде в республике.