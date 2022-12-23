Спорт

В городе Карабулаке Ингушетии до конца года появится волейбольная площадка

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Спортивная инфраструктура Карабулака пополнится до конца текущего года ещё одним значимым объектом — специализированной волейбольной площадкой.

На территории центрального муниципального стадиона завершается строительство открытой площадки для игры в волейбол. В настоящее время рабочие заняты укладкой второго слоя травмобезопасного резинового покрытия.

Как сообщили в мэрии города, проект реализуется в рамках инициативного бюджетирования. Отмечается, что специализированная волейбольная площадка является единственной в своём роде в республике.

 

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