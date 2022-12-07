Призыв

В городе Карабулаке Ингушетии обсудили ход призывной кампании

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В актовом зале мэрии Карабулака под председательством главы города Магомед-Башира Осканова состоялось заседание оперативного штаба муниципального образования, созданного в целях проведения разъяснительной работы и оказания содействия в проведении призывных мероприятий.

В состав штаба входят заместитель мэра, начальник ВУС Карабулака, представители ОМВД России по городу, прокуратуры, военного комиссариата, городского совета депутатов, духовенства, атаман казачьего общества.

Как сообщили в мэрии города, на заседание штаба были приглашены родители молодых людей призывного возраста. Участники встречи оценили промежуточные показатели осеннего призыва в ряды Вооружённых сил России, проблемные вопросы, возникающие в ходе текущего набора в армию.

Отмечается, что в ходе мероприятия состоялся открытый разговор, затронувший различные аспекты призывной кампании, которая осложняется на фоне специальной военной операции. До родителей призывников довели информацию Министерства обороны России о том, что срочники не будут привлекаться к СВО.

По итогам заседания принято решение активизировать разъяснительную работу с населением по вопросу призыва.

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