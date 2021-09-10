В городе Карабулаке Ингушетии обсудили подготовку к предстоящим 17-19 сентября выборам

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В мэрии Карабулака обсудили организационно-технические вопросы, касающиеся работы городских избирательных участков в канун приближающихся выборов.

В актовом зале администрации Карабулака собрались представители властей города, территориальной и участковых избирательных комиссий, карабулакской городской больницы. В ходе встречи обсудили безопасность и комфорт участников выборного процесса.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, акцент делался на наличие в ТИКах видеонаблюдения, тревожной кнопки, металлодетекторов, генераторов тока на случай перебоев электроснабжения. Особый упор был сделан на обеспечение членов избирательных участков средствами индивидуальной защиты и соблюдение антиковидных предписаний, а также возможность при необходимости оказания экстренной медицинской помощи участникам мероприятия.

Мэр города Магомед-Башир Осканов особое внимание уделил вопросу создания праздничной атмосферы на территории восьми городских избирательных участков во время трёхдневного голосования.

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