В городе Карабулаке Ингушетии обсудили результаты операции «Мак-2021»

О результатах операции рассказал начальник полиции ОМВД России по г. Карабулаку Геннадий Чернышев. Из отчёта следует, что за 9 месяцев текущего года на территории города выявлены 10 преступлений (2 из них тяжкие), касающиеся незаконного оборота наркотических средств и сильнодействующих веществ, а также 34 административные правонарушения, связанные с хранением и употреблением наркотических средств.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, общий вес изъятых наркотических средств за отчётный период составил 400,6 г, из них: метилэфедрон — 4,02 г, марихуана — 396,58 г. Также изъято сильнодействующее вещество «прегабалин» — 3,06 г. В рамках обсуждения темы поднимались проблемы противодействия распространению наркотиков в молодёжной среде с помощью активно используемых способов: через социальные сети и путём «закладок».